Polska pogłębia deficyt do 6,9 proc. PKB w 2025 r. i 6,5 proc. w 2026 r.

Reklama

Deficyt budżetowy w 2025 roku, po korekcie, ma wynieść 6,9 proc. PKB wobec pierwotnych założeń na poziomie 5,5 proc. Skokowy wzrost wynika przede wszystkim z wyższych wydatków na obronność, świadczenia społeczne oraz rosnących kosztów obsługi długu. Również projekt budżetu na 2026 rok znacznie przekracza unijny limit 3-procentowego deficytu w relacji do PKB – zakłada bowiem deficyt na poziomie aż 6,5 proc. PKB.

Rynek zareagował na te informacje negatywnie. Rentowności obligacji, szczególnie na krótszym końcu krzywej, wzrosły o około 20 punktów bazowych. Wydatki publiczne pozostają nadal wysokie, a ich struktura pokazuje wiele konkurujących ze sobą priorytetów – od obronności, przez inwestycje, po rozbudowane programy socjalne.

Rosnący deficyt zwiększa ryzyko wzrostu kosztów finansowania państwa i może ograniczać przestrzeń do prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej w kolejnych latach.

Mimo to rynek nadal zakłada dalsze obniżki stóp procentowych o około 50 punktów bazowych w 2025 roku oraz kolejne luzowanie w 2026 roku. Należy jednak zwrócić uwagę na rosnące obawy o brak spójnej i wiarygodnej strategii konsolidacji fiskalnej. Zwiększają one bowiem ryzyko, że docelowy poziom stóp procentowych w Polsce ukształtuję się wyżej niż wcześniej oczekiwano.