Jan Karczewski, dyrektor ds. klientów strategicznych, Michael/Ström Dom Maklerski
Polska pogłębia deficyt do 6,9 proc. PKB w 2025 r. i 6,5 proc. w 2026 r.
Deficyt budżetowy w 2025 roku, po korekcie, ma wynieść 6,9 proc. PKB wobec pierwotnych założeń na poziomie 5,5 proc. Skokowy wzrost wynika przede wszystkim z wyższych wydatków na obronność, świadczenia społeczne oraz rosnących kosztów obsługi długu. Również projekt budżetu na 2026 rok znacznie przekracza unijny limit 3-procentowego deficytu w relacji do PKB – zakłada bowiem deficyt na poziomie aż 6,5 proc. PKB.
Rynek zareagował na te informacje negatywnie. Rentowności obligacji, szczególnie na krótszym końcu krzywej, wzrosły o około 20 punktów bazowych. Wydatki publiczne pozostają nadal wysokie, a ich struktura pokazuje wiele konkurujących ze sobą priorytetów – od obronności, przez inwestycje, po rozbudowane programy socjalne.
Rosnący deficyt zwiększa ryzyko wzrostu kosztów finansowania państwa i może ograniczać przestrzeń do prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej w kolejnych latach.
Mimo to rynek nadal zakłada dalsze obniżki stóp procentowych o około 50 punktów bazowych w 2025 roku oraz kolejne luzowanie w 2026 roku. Należy jednak zwrócić uwagę na rosnące obawy o brak spójnej i wiarygodnej strategii konsolidacji fiskalnej. Zwiększają one bowiem ryzyko, że docelowy poziom stóp procentowych w Polsce ukształtuję się wyżej niż wcześniej oczekiwano.
Propozycja podniesienia podatku CIT wyłącznie dla sektora bankowego to działanie szkodliwe i dyskryminujące. To także krótkowzroczny ruch, za który najwyższą cenę zapłacą nie banki, a miliony Polaków oszczędzających na emeryturę oraz cała polska gospodarka stojąca przed ogromnymi wyzwaniami inwestycyjnymi - pisze Cezary Kocik, prezes mBanku.
Mimo że wciąż czekamy jeszcze na szczegóły projektu, to jeden z przedstawionych punktów może mieć szczególne znaczenie w kontekście rynków kapitałowych i ich relatywnej atrakcyjności.
Inwestorzy zakładają, że dane o amerykańskiej inflacji wesprą scenariusz cięcia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
Wszystkie aktualizowane dokumenty dotyczące transformacji energetycznej zakładają silny przyrost mocy OZE.
Pomysł ministra Domańskiego nie zadowoli tych, którzy liczyli na skasowanie podatku Belki, ale to krok w dobrą stronę. Ale dlaczego dopiero od połowy przyszłego roku?
Tak jak przewidywał NBP, średnioroczna inflacja w 2025 r. znajdzie się nawet w okolicy 3,50 proc,. mimo że styczniowy odczyt wyniósł 4,90 proc.