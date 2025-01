Kraj

PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA – NWZA w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany nazwy spółki i składu rady nadzorczej

Reklama

MUNAR – wprowadzenie do obrotu na NewConnect 619 akcji serii D i zawieszenie notowań spółki do 7 lutego włącznie w związku ze scaleniem akcji w stosunku 10 do 1

Świat

USA – zamówienia na dobra trwałego użytku w grudniu, indeks cen domów S&P/Case- -Shiller w listopadzie, indeks cen nieruchomości FHFA w listopadzie, indeks nastrojów konsumenckich Conference Board

Węgry – decyzja Węgierskiego Banku Narodowego w sprawie stóp procentowych