ESRS G1 Postępowanie w biznesie

Celem tego standardu jest określenie takich wymogów ujawnień, na podstawie których użytkownicy informacji będą mogli uzyskać wiedzę o strategii i podejściu jednostki, procesach i procedurach oraz wynikach w odniesieniu do postępowania w biznesie. Lecz podmiot sporządzający sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS powinien wiedzieć, że historia prac nad ESRS doprowadziła do tego, że kluczowe informacje o ładzie korporacyjnym zostały przeniesione ze standardu tematycznego do obowiązkowego przekrojowego standardu ESRS 2 „Ogólne ujawnianie informacji”. Te kluczowe wymogi ujawnień określono w GOV-1 do GOV-5, a także w ujawnieniach dotyczących SBM i zarządzania IRO. Natomiast te zagadnienia, które pozostawiono ostatecznie w standardzie tematycznym G1, muszą być przedmiotem analizy w ramach procesu oceny podwójnej istotności. Powinno się zatem przeanalizować co najmniej zagadnienia ESG wymienione w AR 16 w ESRS 2, tj. dotyczące kultury korporacyjnej, ochrony sygnalistów, dobrostanu zwierząt (dotyczy podmiotów, których działalność bezpośrednio lub pośrednio w łańcuchu wartości wpływa na dobrostan zwierząt), zaangażowania politycznego i działalności lobbingowej, zarządzania relacjami z dostawcami (w tym kwestie praktyk płatniczych) oraz korupcji i przekupstwa (w tym zapobiegania, wykrywania, szkoleń oraz incydentów). Przydatną wskazówką opublikowaną w listopadzie 2024 roku przez EFRAG może być dokument wydany w ramach Platformy EFRAG Q&A, a dotyczący zmapowania zagadnień ESG wskazanych w AR 16 w ESRS 1 z ujawnieniami tematycznymi (Cross-cutting mapping of sustainability matters to topical disclosures – Q&A ID 177). W części dotyczącej G1 łatwo prześledzić, jak wymienione wyżej zagadnienie, np. zarządzanie relacjami z dostawcami, wiąże się z kilkoma wymogami ujawnień w ramach G1 (przykładowy fragment na końcu artykułu).