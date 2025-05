Właściciel Coccodrillo liczy na przychylność banków

Pierwszy kwartał bieżącego roku przyniósł grupie CDRL z Kościanu (woj. wielkopolskie) pogorszenie wyników finansowych, a w tym roku przypada termin spłaty zobowiązań finansowych wobec trzech banków. Mimo to zarząd spółki prowadzącej sieć sklepów z odzieżą i akcesoriami dla dzieci Coccodrillo jest zdania, że kontynuacja działalności firmy nie jest zagrożona.

Po pierwszych trzech miesiącach br. Grupa CDRL wykazała 55,1 mln zł przychodu ze sprzedaży. Tym samym były one niższe niż rok temu o ok. 14 proc., co firma tłumaczy słabszą sprzedażą w sklepach stacjonarnych i wyprzedażą zapasów. Straty operacyjna i netto pogłębiły się rok do roku do 4,7 mln zł (z 2,9 mln zł) oraz 4,5 mln zł (o około 0,5 mln zł).