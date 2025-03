Według wstępnych, szacunkowych danych finansowych w 2024 r. Amica odnotowała spadek przychodów o 9 proc. rdr, do niemal 2,6 mld zł. Jednocześnie wzrosła rentowność EBITDA do 4,9 proc., osiągając 125,4 mln zł zysku na tym poziomie.

Amica zapowiada poprawę

Spółka zaznacza, że choć był to spadek o 9 proc. rdr, to należy zaznaczyć, że była to wyraźnie lepsza dynamika niż narastająco po trzech kwartałach kiedy spadek wynosił 29 proc. Wzrosła również rentowność na poziomie brutto, dzięki czemu skonsolidowany wynik brutto zwiększył się w całym 2024 roku o 22 proc. rdr, do 28 mln zł - po trzech kwartałach narastająco wykazana została strata brutto).

Grupa Amica szacuje również znaczący wzrost zysku netto w stosunku do poprzedniego roku, a szacowany poziom za rok 2024 ma wynieść 13,2 mln zł. - Dokonaliśmy wielu efektywnych działań optymalizacyjnych i dostosowawczych, czego pozytywne efekty są widoczne już w naszych wynikach finansowych. Otoczenie z pewnością nas nie rozpieszczało – w roku 2024 cała europejska branża AGD doświadczała dekoniunktury, a słabszy popyt konsumencki współistniał z wysokimi kosztami surowców czy komponentów oraz wyższymi wynagrodzeniami pracowników – mówi Michał Rakowski, wiceprezes Grupy Amica ds. finansów. - Niekorzystna była dla nas również blokada Morza Czerwonego dla żeglugi handlowej. Mimo tych przeciwności osiągnęliśmy wyniki, z których możemy być zadowoleni i które są dobrym punktem wyjścia do realizacji założeń strategicznych – dodał.

Ambitna strategia

Finalne wyniki finansowe oraz szczegółowe informacje i zestawienia zostaną zawarte w raporcie rocznym Grupy Amica, którego publikacja jest zaplanowana na 11 kwietnia br.

W ramach realizacji długoterminowej strategii „Back to Profitability”, zaprezentowanej we wrześniu zeszłego roku, Grupa Amica zamierza dojść do wzrostów sprzedaży powyżej 7 proc. rocznie od roku 2030 przy oczekiwanej rentowności EBITDA na poziomie 5 proc. w roku 2027 oraz 7 proc. w latach 2030+.