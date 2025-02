CCC odwołuje IPO Modivo. Kurs w górę po wynikach

– Moim zdaniem spółka powinna wykupić akcjonariuszy mniejszościowych i zrobić to jak najszybciej, jako że już rozpoczęła proces integracji Modivo z CCC. Spoglądając na poziom zadłużenia, wydaje się, że jednak emisja akcji może nie być konieczna – skomentował nasze pytanie Pięta. – W sytuacji chęci odkupu udziałów mniejszości spółka musiałaby zwiększyć nominalnie dług z uwagi na to, że z działalności operacyjnej nie jest w stanie wygospodarować wystarczającej ilości gotówki. Kwestia doboru instrumentu jest otwarta – dodał.

Wyniki lepsze od prognoz

Notowania CCC rosły we wtorek przede wszystkim dlatego, że wstępne wyniki finansowe grupy za ostatni kwartał roku obrotowego 2024–2025 okazały się lepsze niż średnia prognoz biur maklerskich.

Zarówno Pięta, Sokołowski, jak i Jaśkiewicz uważają wstępne dane CCC za ostatni kwartał roku obrotowego za „mocne” lub wyższe, niż prognozowali.

– Nie znamy niestety jeszcze reszty sprawozdań finansowych grupy – zastrzega analityk Santander BM.

W IV kwartale ub.r. Grupa CCC wykazała wstępnie 2,87 mld zł przychodów (plus 14 proc. rok do roku), 1,37 mld zł zysku brutto ze sprzedaży (plus 18 proc.), 368 mln zł zysku operacyjnego (plus 286 proc.), 525 mln zł EBITDA (plus 122 proc.). Marża EBITDA wynieść mogła 18,3 proc.

Sama Grupa Modivo (z wyłączeniem transakcji z grupą CCC) wykazała spadek przychodów o 3 proc., do 984 mln zł. Za sprawą cięcia kosztów jej zysk operacyjny stanowił 9,8 proc. przychodów, a skorygowana EBITDA 10 proc.