Pepco Group może skupić akcje. Kurs reaguje

"Rada ogłasza dzisiaj, że zatwierdziła możliwość wykupu akcji własnych do wartości 200 mln euro, do wykorzystania w latach obrotowych 2025-2027. Pozwoli to Radzie rozważyć możliwości potencjalnego skupu akcji własnych od czasu do czasu, zgodnie z odpowiednimi zgodami otrzymywanymi od walnego zgromadzenia" – podano w komunikacie.

W II kwartale roku obrotowego przychody Pepco Group w ujęciu like for like wzrosły o 1,5 proc. w ośmiu tygodniach poprzedzających 2 marca 2025 r. - poinformowano również. Grupa spodziewa się wzrostu rok do roku bazowej EBITDA (MSSF 16) dla marki Pepco na wysokim jednocyfrowym poziomie.

Pepco osiągnęło wzrost sprzedaży porównywalnej (like for like) lepszy niż w I kwartale dzięki dwucyfrowemu wzrostowi w wolumenie sprzedaży oraz poprawie dostępności asortymentu we wszystkich sklepach. Wyniki sprzedaży w ujęciu porównywalnym dla Poundland pozostają jednak ujemne, będąc pod wpływem tych samych trendów, co w ubiegłym roku finansowym, przy słabszych wynikach sprzedaży we wszystkich kategoriach produktów. Sprzedaż w Dealz w ujęciu porównywalnym nadal jest pozytywna, z mocnymi wynikami zarówno w kategorii spożywczej, jak i towarów ogólnego przeznaczenia.

"Pozostajemy przekonani, że Grupa Pepco osiągnie zyskowny wzrost w ciągu roku, dzięki dalszym usprawnieniom operacyjnym i poprawie podstawowej oferty dla klientów, przy utrzymaniu silnej marży brutto" – czytamy.

Pepco Group wycofuje się z obszaru FMCG i skoncentruje się na marce Pepco jako jedynym, przyszłym formacie sklepów. Grupa poszuka możliwości wyodrębnienia Poundland i rozważy opcję dezinwestycji w Dealz w średnim terminie -poinformowało Pepco w komunikacie wydanym na 2025 Capital Markets Day. Jak podano, zarząd aktywnie rozpoznaje wszystkie strategiczne opcje wydzielenia Poundland z grupy w trakcie roku obrotowego 2025, w tym jego potencjalną sprzedaż, przy jednoczesnym zarządzaniu Dealz Polska w celu optymalizacji wartości w perspektywie średnioterminowej.