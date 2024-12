Polacy szturmem ruszyli na zakupy w Black Friday

– Black Week to nie tylko czas wyprzedaży, ale prawdziwe święto zakupów online, które doskonale pokazuje, jak dynamicznie rozwija się rynek e-commerce i jak kluczową rolę odgrywa zrozumienie potrzeb klientów – komentuje Anna Nowacka, dyrektor marketingu w Grupie Shoper. – W naszej grupie stale dostarczamy sprzedawcom narzędzia, które pozwalają im skuteczniej odpowiadać na zmieniające się nawyki zakupowe konsumentów, od świadomego planowania zakupów po porównywanie ofert w wielu kanałach sprzedaży. Dzięki temu sprzedawcy mogą elastycznie reagować na trendy i budować jeszcze większe zaufanie wśród swoich klientów – dodaje Anna Nowacka.

Święta nie zawiodą?

Również platforma sklepów internetowych Shoper podaje, że wyniki są imponujące. W Black Friday klienci składali średnio 2,3 zamówienia na sekundę, a festiwal zakupów rozciągnął się na cały tydzień. Poniedziałek poprzedzający Black Friday w tym roku osiągnął poziom 14,9 proc. wartości sprzedaży z całego tygodnia, choć nadal dominował piątek z udziałem 18,4 proc. w tygodniowych obrotach.

Eksperci są zgodni, że wyniki są dobrym prognostykiem na kolejne tygodnie. – Od dłuższego czasu czekaliśmy na pierwszy sygnał konwersji rosnącej zasobności konsumentów, np. w postaci oszczędności na kontach, na wzrost konsumpcji. Dane o sprzedaży online w Black Friday wreszcie na to wskazują – mówi Grzegorz Rudno-Rudziński, partner zarządzający w Univio. – Dopiero analiza trendu wieloletniego da jasną odpowiedź na pytanie, czy na stałe wróciliśmy już do tempa wzrostu obserwowanego przed pandemią Covid-19. Pokaże też, czy i w jakim stopniu na przyspieszeniu ten trend zyskał w relacji do tempa wzrostu przed pandemią. Tu korekta w latach 2023–2024 wciąż może być mniejsza niż wzrost obserwowany w latach 2021–2022 – dodaje.

Wcześniejsze badania wskazywały na ostrożny optymizm Polaków w odniesieniu do konsumpcji, jednak były również takie, które wskazywały na spadek liczby chętnych do zakupów w ten dzień. Rosnąca grupa konsumentów krytycznie bowiem ocenia wartość promocji w Black Friday. Finalnie okazało się, że zapał konsumpcyjny może znów powrócić na rynek.

Online na fali

– Zakupy w sieci stają się coraz bardziej popularne, co regularnie wykazuje nasz raport. Polacy coraz chętniej sięgają po zakupy online, a warto pamiętać, że to prosty i wygodny sposób na uniknięcie tłumów i kolejek w sklepach fizycznych, nie wspominając o niedogodnościach wynikających np. z braku towaru na stanie sklepu – mówi Emil Walczak, dyrektor ds. kluczowych klientów i wdrożeń w BaseLinker. – Wydaje się też, że polscy sprzedawcy coraz lepiej wykorzystują narzędzia i możliwości płynące z handlu w sieci. Coraz chętniej korzystają z korzyści, jakie oferuje obecność na rozmaitych platformach marketplace, jak m.in. Allegro, Amazonie, eBayu, Kauflandzie czy AliExpress. Oferują one dodatkowe kanały sprzedaży, a działania na nich można przecież mocno zautomatyzować, co pozwala do minimum zmniejszyć czas obsługi, a jednocześnie zwiększyć zyski – dodaje.