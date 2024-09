Obroty na giełdzie rosną, a Żabka jeszcze je podniesie

Czy giełdowy debiut Żabki będzie „powtórką z rozrywki”? Cały rynek zapewne by sobie tego życzył. Na pewno jest to szansa na podtrzymanie dobrej passy, która w ostatnim czasie wyróżnia nas też na tle innych europejskich rynków. Według danych Europejskiej Federacji Giełd po ośmiu miesiącach tego roku (ostatnie dostępne dane) obroty na GPW, liczone w euro, były o blisko 26 proc. większe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Na tle liczących się europejskich giełd jest to najlepszy wynik. Dla porównania grupa Euronext zaliczyła rok do roku spadek obrotów o blisko 2 proc. Niższe obroty, choć tylko o 0,2 proc., zanotowała też hiszpańska BME. Nieco lepiej prezentują się statystyki Deutsche Börse, gdzie obroty wzrosły o niecałe 2 proc. Tegoroczne osiągnięcia GPW przebijają jedynie niewielkie rynki, takie jak Cypr, gdzie obroty wzrosły o ponad 36 proc., czy Luksemburg, gdzie wzrost wyniósł blisko 30 proc.

Oczywiście pod względem wartości obrotów nasz rynek cały czas pozostaje co najwyżej europejskim średniakiem. W tym roku udaje nam się jednak nadrobić trochę dystansu do czołówki, a potencjalny debiut Żabki mógłby być kolejnym krokiem w tym kierunku. Dystans do pokonania nadal jednak jest bardzo duży. Po ośmiu miesiącach tego roku obroty na Euronext wynosiły 1,56 bln euro, na Deustche Börse – 647 mld euro, a na BME – blisko 200 mld euro. W przypadku GPW było to 51,2 mld euro.