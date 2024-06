Protektor wraca do planu emisji. Były prezes bez absolutorium?

Lubelski producent obuwia BHP Protektor, na którego zadłużenie zwracał uwagę audytor, szykuje się do emisji nowych akcji. W ten sposób spółka drugi raz spróbuje sięgnąć do kieszeni akcjonariuszy. Uchwałę w tej sprawie akcjonariusze mają podjąć jeszcze w tym miesiącu. Na tym samym posiedzeniu zagłosują w sprawie absolutorium dla byłego prezesa – Tomasza Malickiego. Rada nadzorcza uważa, że na nie nie zasłużył.

Akcjonariusz chce emisji

Piotr Szostak, jeden z wiodących akcjonariuszy producenta obuwia specjalistycznego Protektor (ma 11 proc. akcji spółki i należy do porozumienia dysponującego większym pakietem), najwyraźniej uważa, że firma spółka potrzebuje wsparcia finansowego. Zaproponował, aby przeprowadziła emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.

Zarząd Protektora, którym kieruje obecnie Piotr Chełmiński, dołączył stosowny projekt uchwały w tej sprawie do porządku obrad zwołanego na 26 czerwca walnego zgromadzenia. Akcje serii E w liczbie do 3,8 mln mają być skierowane do maksymalnie 149 akcjonariuszy, w tym z pierwszeństwem dla posiadających walory 10 czerwca, w dniu rejestracji na zgromadzenie.

Co ciekawe, cenę emisyjną akcji ustalić ma rada nadzorcza Protektora, a nie zarząd. Projekt uchwały na WZA mówi, że cena będzie mogła być niższa maksymalnie o 10 proc. od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia 14 sesji poprzedzających uchwałę rady w tej sprawie.

Zarząd Protektora poparł projekt uchwały o emisji przedstawiony przez akcjonariusza.