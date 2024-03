LPP: rekordowe wyniki za 2023 rok. Nowe dane o sprzedaży w Rosji

Najwięcej sklepów – 2270 - otworzyć chce pod marką Sinsay. Najwięcej salonów otwartych ma zostać w Europie południowo-wschodniej (200), w d. krajach ZSRR oraz na Bliskim Wschodzie (165) oraz w Polsce (135). W tym roku sieć grupy ma rosnąć przede wszystkim w drugim półroczu.

Dziś zarząd LPP przedstawił też propozycję dywidendy do wypłaty w br. Ma być ona rekordowa i wynieść 610 zł na walor.

Nowe dane o LPP w Rosji

Na notowaniach LPP w marcu ciążą zarzuty wysunięte przez amerykańską wywiadownię Hindenburg Research, że polska firma wbrew deklaracjom prowadzi sprzedaż w Rosji i zarabia na tym rynku.

15 marca, gdy Hindenburg opublikował raport na ten temat akcje LPP dotknął krach: kurs spadł o ponad 35 proc. Po konferencji zarządu z 18 marca, zdaniem którego był to planowany od miesięcy atak, mający umożliwić Hindenburgowi zarobek na akcjach (wywiadownia zajęła krótkie pozycje) notowania odbiły, ale nadal są wyceniane niżej niż przed feralnym piątkiem. LPP przyznało, że umowa z nabywcą biznesu w Rosji przewiduje trwający do 2026 r. okres przejściowy, w którym spółka zapewnia mu towary. Dziś w prezentacji dla inwestorów LPP w części „back-up” pokazało dane dot. rozliczeń z nabywcą sklepów w Rosji i sprzedaży za pośrednictwem tzw. agentów zakupowych. To najprawdopodobniej dane dot. sprzedaży w Rosji.

Z prezentacji wynika, że w 2023/24 r. Grupa LPP uzyskała około 1,2 mld zł przychodu od agentów zakupowych, a jej zysk operacyjny wyniósł 158 mln zł. W 2024 r. ma uzyskać 630 mln zł przychodu i ponieść stratę. Jak podano w prezentacji od stycznia tego roku grupa ma nie zarabiać na tych transakcjach.