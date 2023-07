Adam Drozdowski, InValue: Inwestorzy włożyli recesję do szuflady

Warto patrzeć na rynek amerykański. Przez ostatnie lata rozwijał się najmocniej jednym segmentem spółek, najdroższych, wzrostowych. Na rynku amerykańskim jest bardzo duża dychotomia. Są spółki, które generują 0,5 proc. cashflow w stosunku do wyceny, jak Nvidia, która dała bardzo dużo zarobić w tym roku. Jest też inna grupa spółek, gdzie średni free cashflow może być na poziomie nawet ponad 20 proc. To oznacza, że spółka w ciągu pięciu–dziesięciu lat spłaca się cashowo. To jest tani segment spółek. Każdy powinien sobie zadać pytanie: czy chciałbym swoją spółkę sprzedać po wycenie 200 razy do cashu. Każdy odpowie: tak. Ale czy chciałby przejąć konkurenta po takiej cenie? Tu zapala się czerwona lampka. Na giełdzie nie widać tych czerwonych lampek. Inwestorzy chcą kupować to, co ostatnio rosło, a wzrastały największe spółki. 17-proc. wzrost indeksu S&P 500 wywołany został przez pięć–dziesięć spółek. A indeks, w którym każda spółka ma taki sam udział, wzrósł tylko o 7 pkt proc. Są segmenty rynku, które w ogóle jeszcze nie skorzystały na wzroście. Czyli warto inwestować w Stanach Zjednoczonych, bo to największa gospodarka, ale mądrze, z głową.

I półrocze było bardzo dobre dla głównych indeksów amerykańskich. Co będzie się działo do końca roku?

Styczeń i czerwiec wyglądały podobnie. W środkowych miesiącach z obawami o stan gospodarki i banki regionalne S&P 500 zachowywał się dobrze, a średnia spółka jest na poziomie plus 7 proc. Analitycy gremialnie mówili, że I półrocze będzie słabe dla rynku akcji, a drugie dobre. Patrząc na tę sytuację, po takim dobrym półroczu również wzrasta rynek. Myślę, że może wzrastać nieco inną strukturą, czyli średnia spółka będzie zachowywała się lepiej. Limit zadłużenia został uzgodniony na koniec maja, czynnik stresogenny w czerwcu nie występował. Pewnie spółki nisko wycenione mogą się zachowywać lepiej, skoro spłacają się w okresie pięciu, a nie 200 lat.

Co teraz wybrać do portfela: obligacje na 4 proc. czy blue chips z dywidendą 4–5 proc.?

Warto by było postawić na obligacje, gdybyśmy mieli niepewność gospodarczą. Ja jej nie widzę. Dane za I kwartał (wzrost PKB 2 proc.), II będzie podobnie, recesja była 12 miesięcy temu. Obligacje na 4 proc. zachęcają. Jeżeli byśmy się spodziewali spadku rentowności do 3 proc., to będziemy mieli stopę zwrotu pod 10–12 pkt proc.

Na rynku akcji, jeżeli weźmiemy spółkę nisko wycenioną, ma dobre podstawy, płaci dywidendę 4–5 proc., to stopa zwrotu może być większa niż 8 proc. ze zmiany kursu, bo osiem plus cztery daje 12, czyli maksymalną stopę zwrotu oczekiwaną z obligacji. Postawiłbym na rynek akcji, a może lepiej zbudować portfel multiassetowy. Więcej akcji, trochę mniej obligacji. Ryzyko inwestycyjne jest mniejsze, a dolar tani, więc nie będzie dużej straty na ryzyku kursowym.