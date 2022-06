Działania polskiego rządu wciąż zbierają negatywne oceny wśród zagranicznych inwestorów. Polityka gospodarcza jest nieprzewidywalna, podobnie jak system podatkowy, którego zmiany zaskakują, a bezpieczeństwo prawne jest dużo gorsze niż w innych krajach regionu. We wtorek wyniki dorocznej ankiety koniunkturalnej zaprezentowała Niemiecko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK), która zleca badania wśród firm członkowskich oraz przedsiębiorstw zrzeszonych w izbach międzynarodowej sieci International Group of Chambers of Commerce. Choć przedsiębiorcy w zdecydowanej większości dobrze oceniają kondycję ekonomiczną swoich firm, to ocena otoczenia, w którym działają, pod wieloma względami wypada kiepsko.

Reklama

63 proc. zagranicznych inwestorów źle ocenia przewidywalność polityki gospodarczej prowadzonej przez polski rząd.

Rządzący oceniani są źle już kolejny rok z rzędu. Z badania przeprowadzonego w marcu i kwietniu wśród ponad 200 firm wynika, że prawie trzy piąte zagranicznych przedsiębiorców działających w Polsce negatywnie ocenia działania ekipy Mateusza Morawieckiego. Większość negatywnych ocen zbiera nie tylko wysokość obciążeń podatkowych i sam system, ale także działalność administracji skarbowej. Przeszło jedna piąta badanych jest niezadowolona z działań administracji publicznej, natomiast 17,4 proc. źle ocenia przejrzystość systemu zamówień publicznych.

Nieźle natomiast wypada ocena tych branż, w których działają ankietowane przedsiębiorstwa. Połowa uznaje ją za satysfakcjonującą, nieco ponad jedna trzecia – za dobrą, a odsetek negatywnych ocen zmalał z 19,2 proc. w 2021 r. do 14,6 proc. obecnie. Podobnie jest z oceną kondycji biznesowej firm: tylko 2,8 proc. uznało ją za złą, podczas gdy rok temu takich wskazań było przeszło dwukrotnie więcej.

52 proc. negatywnych ocen zbierają obciążenia podatkowe. Niewiele mniej – system podatkowy i działalność administracji skarbowej.

Reklama

Za to inaczej jest w przypadku oceny kondycji samej gospodarki. Ocen dobrych jest 27,8 proc., satysfakcjonujących 44,3 proc., jednak tyle samo, ile dobrych, jest ocen złych: też 27,8 proc. Ale polska gospodarka w ubiegłym roku oceniona została najgorzej od 2012 r. i tegoroczna ankieta pokazała, że ta tendencja dalej się utrzymuje. Potwierdzają to odpowiedzi menedżerów poproszonych o porównanie stanu gospodarki dziś ze stanem ubiegłorocznym. Aż 62,7 proc. badanych przyznało, że sytuacja jest gorsza niż w 2021 r. Jedynie co czwarty ankietowany określił stan gospodarki w Polsce jako niezmieniony, a zaledwie co dziesiąty, że jest lepszy niż przed rokiem.

Na korzyść Polski przemawia przede wszystkim członkostwo w Unii Europejskiej. Ten atut jako kluczowy dla chęci i opłacalności inwestowania w naszym kraju przedstawiany jest w każdym badaniu organizowanym przez AHK. Na kolejnych miejscach są kwalifikacje pracowników, ich produktywność i motywacja. Większość dobrych ocen zbiera także jakość i dostępność lokalnych dostawców i jakość kształcenia wyższego.

57 proc. firm badanych przez AHK uważa, że Polska powinna przystąpić do strefy euro.

Gorzej wypadają natomiast koszty pracy, dostępność wykwalifikowanej kadry oraz elastyczność prawa pracy. Niespełna jedna trzecia zagranicznych inwestorów jest zadowolona z warunków dla działalności badawczo-rozwojowej, nieco ponad jedna trzecia dobrze ocenia zwalczanie korupcji i przestępczości.

Autopromocja ORZEŁ INNOWACJI Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm WEŹ UDZIAŁ

Dziewięć na dziesięć badanych firm zakłada, że ich eksport w tym roku wzrośnie lub przynajmniej utrzyma się na poziomie ubiegłorocznym. Podobnie 90 proc. ankietowanych spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży w 2022 r. lub utrzymania go na podobnym poziomie. 30 proc. firm zamierza zwiększyć wielkość swoich inwestycji, w ponad dwóch piątych spodziewany jest wzrost zatrudnienia.

W badaniu przeanalizowano także ekonomiczne konsekwencje wojny w Ukrainie. 80 proc. firm twierdzi, że powoduje to wzrost kosztów energii elektrycznej, surowców i kosztów ogólnych.