Bruksela bije w Shein

Sieć współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC) składająca się z krajowych organów ochrony konsumentów i Komisji Europejskiej ostrzegła chińską platformę handlową Shein, że mogą jej grozić poważne kary związane z naruszaniem unijnego prawa ochrony konsumentów. Działania CPC przeciwko Shein są prowadzone przez krajowe instytucje regulacyjne Belgii, Francji, Irlandii oraz Niderlandów, a koordynowane są przez Komisję Europejską.

Co europejscy regulatorzy zarzucają Sheinowi? Twierdzą oni, że ta popularna platforma do sprzedaży odzieży wykorzystuje fałszywe rabaty, czyli że pokazuje obniżki cen, które nie są oparte na rzeczywistych „wcześniejszych cenach”. Wykorzystuje ona również techniki presji na klientów, wprowadzając ich na przykład w błąd w kwestii terminów zakupu po cenach promocyjnych. Regulatorzy oskarżają także Shein o stosowanie zwodniczych opisów produktów, „które sugerują, że produkt oferuje coś specjalnego, gdy w rzeczywistości odpowiednia cecha jest wymagana przez prawo”. Zwodnicze bywają tam też również twierdzenia mówiące, że dane towary zostały wyprodukowane zgodnie z zasadami równoważnego rozwoju. Shein jest również oskarżony o to, że nie podaje klientom pełnych informacji o ich prawach i polityce zwrotu, a także ukrywa przed nimi swoje dane kontaktowe.