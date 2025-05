Niemieckiemu przemysłowi pomagają spadające ceny energii

Według niedawnego badania, w kwietniu tego roku przemysł wytwórczy w Niemczech wykazał najwolniejsze tempo recesji od ponad dwóch i pół roku. Badanie wykazało również, że produkcja wzrosła najszybciej od ponad trzech lat.

Wskaźnik PMI dla przemysłu wytwórczego HCOB Germany firmy S&P Global wykazał wzrost, wzrastając do 48,4 w kwietniu z 48,3 w marcu. Ten wzrost sprawia, że ​​indeks osiąga najwyższy poziom od sierpnia 2022 r. Pomimo tej poprawy indeks pozostaje poniżej progu 50,0, który wskazywałby na wzrost w sektorze.

- Gdy główny wskaźnik PMI zbliża się do neutralnego poziomu 50, można by pomyśleć, że niemiecki przemysł stopniowo wychodzi z recesji trwającej prawie trzy lata. W końcu producenci zwiększyli produkcję drugi miesiąc z rzędu. Nie trzeba jednak szklanej kuli, aby przewidzieć, że droga przed nami będzie wyboista. Cła w USA i związana z nimi niepewność będą ciążyć niemieckim eksporterom. I całkiem możliwe, że wzrost produkcji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy jest spowodowany efektami wyprzedzającymi w związku z nadchodzącymi podwyżkami ceł w USA, co oznacza, że ​​w nadchodzących miesiącach może nastąpić reakcja - komentuje Cyrus de la Rubia.

Jak podkreśla, pomimo globalnych przeciwności, niemieccy producenci odnotowali niewielki wzrost zamówień eksportowych po raz pierwszy od ponad trzech lat. Zamówienia z niemieckiej Bundeswehry prawdopodobnie nie odgrywają jeszcze decydującej roli, ale wiele firm – wykonawców zamówień obronnych, ale także producentów pojazdów i dronów oraz producentów sprzętu optycznego – prawdopodobnie skorzysta na planowanych dodatkowych wydatkach na obronę w przyszłości.

- Spadające ceny energii pomagają niemieckiemu przemysłowi. Spadek cen ropy naftowej i gazu spowodowany zwiększonymi obawami o recesję w USA przekłada się na niższe ceny zakupu i pomaga producentom zwiększyć marże zysku. Jest to tym bardziej prawdziwe, że ceny sprzedaży nieznacznie wzrosły w kwietniu po raz pierwszy od prawie dwóch lat - zauważa de la Rubia.