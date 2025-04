Sędzia okręgowy Loren AliKhan z Waszyngtonu stwierdził, że płatność obejmuje składki naliczone od drugiego kwartału 2013 r. do końca 2014 r. wraz z odsetkami.

Bill Halldin, rzecznik Bank of America, powiedział w raporcie: „Jesteśmy zadowoleni, że sędzia wydał orzeczenie i mamy zastrzeżenia co do tej decyzji”.

FDIC w okresie szybkiej transformacji

Decyzja ta zapadła w czasie, gdy FDIC, podobnie jak inne agencje regulacyjne, przechodzi szybką transformację. Nowy pełniący obowiązki przewodniczącego FDIC, Travis Hill, powiedział na początku nowej administracji w styczniu, że „przeprowadzi kompleksowy przegląd przepisów, wytycznych i podręczników” i „przyjmie bardziej otwarte podejście do innowacji i wdrażania technologii, w tym (1) bardziej przejrzyste podejście do partnerstw FinTech oraz aktywów cyfrowych i tokenizacji, a także (2) zaangażowanie w rozwiązywanie rosnących kosztów technologii dla banków społecznościowych”.

Ponadto FDIC będzie dążyć do „zachęcania do większej liczby nowych działań, aby w sektorze bankowym istniał zdrowy kanał nowych podmiotów”, powiedział Hill.

W marcu FDIC przedstawiło nowe wytyczne, mówiące, że instytucje nadzorowane przez FDIC mogą angażować się w działania związane z kryptowalutami bez wcześniejszego uzyskania zgody FDIC, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania powiązanymi ryzykami. Wcześniej, zgodnie z wytycznymi, które zostały teraz uchylone, FDIC wymagało wcześniejszego powiadomienia o tych działaniach.