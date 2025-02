Exit poll: Blok CDU/CSU wygrał wybory w Niemczech. AfD dostała prawie 20 proc. głosów

Drugie miejsce zdobyła skrajnie prawicowa AfD. Zagłosowało na nią 19,5 proc. wyborców. Jest mało prawdopodobne, aby AfD współrządziła, ponieważ współpracę z nią wykluczyły wszystkie główne niemieckie partie polityczne.



Reklama

– Zawsze będziemy mieli wyciągniętą rękę do innych ugrupowań w sprawie utworzenia rządu. Wola naszego społeczeństwa musi zostać przełożona na czyny — powiedziała liderka AfD Alice Weidel. – Zobaczymy, co przyniosą następne tygodnie. Jeżeli jednak stanie się, to, co przewidujemy, że CDU zawiąże koalicję z lewicą, dokona fałszerstwa wyborczego, to przyszłe wybory mogą nastąpić bardzo szybko. Wtedy wygramy, bo to jest naszym celem — dodała.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Czy niemieckie wybory mogą zaszkodzić hossie we Frankfurcie? Rynki jak na razie liczą na idealny scenariusz, w którym w Berlinie powstanie rząd zdolny zreformować gospodarkę RFN. Inwestorów może jednak rozczarować powstanie „zgniłej” koalicji z lewicą lub wystraszyć ewentualny dobry wynik nacjonalistów z AfD.

Najbardziej prawdopodobnym efektem wyborów, jak twierdzą analitycy, jest połączenie konserwatywnego bloku Chrześcijańskich Demokratów (CDU) i Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) Merza z SPD, która zajmuje trzecie miejsce w sondażach (16 proc. głosów).

Jak przewiduje Agencja Reutera, negocjacje po kampanii będą trudne. Może to spowodować pozostawienie niepopularnego kanclerza Olafa Scholza w roli tymczasowego szefa rządu na kolejne miesiące, opóźniając pilnie potrzebne reformy mające na celu ożywienie największej gospodarki Europy po dwóch latach recesji.