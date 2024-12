Wall Street przyciąga kapitał w grudniu

Wtorkowa sesja w USA zaczęła się od spadków. Nasdaq Composite tracił na otwarciu 0,4 proc. Dzień wcześniej ustanowił on historyczny rekord, w tym miesiącu przebił poziom 20 tys. pkt, a od początku roku zyskał 34 proc. Rekordy ustanowiły niedawno też: S&P 500 i Dow Jones Industrial. Pierwszy z nich przekroczył 6 tys. pkt i wzrósł od początku roku o 27 proc. Drugi przebił na początku grudnia 45 tys. pkt i urósł w tym roku już o 16 proc. Dosyć dobrze radził sobie w ostatnich miesiącach również Russell 2000, czyli indeks małych spółek, który zyskał od początku stycznia ponad 17 proc. i zbliżył się do rekordowego poziomu z listopada 2021 r. Jeśli więc w ciągu najbliższych sesji nie dojdzie do żadnego kataklizmu na rynakch, to 2024 rok będzie można uznać za bardzo udany dla Wall Street.