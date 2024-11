Czy cięcie prognoz zysku zagraża zwyżkom?

Powell uważa, że prezydent nie będzie mógł go zwolnić

Druga kadencja Jerome’a Powella, prezesa Fedu, upływa dopiero w lutym 2026 r. Jak na razie wygląda na to, że Trump nie przedłuży jego rządów. Czy jednak może przerwać je przed końcem kadencji obecnego szefa Fedu? 7 listopada na konferencji prasowej po pierwszym powyborczym posiedzeniu Rezerwy Federalnej Powell przekonywał, że zamierza sprawować swoje obowiązki do końca kadencji. Wskazywał również, że ewentualne pozbawienie go stanowiska przed końcem kadencji byłoby nielegalne. – Coś takiego nie byłoby zgodne z prawem – stwierdził Powell.