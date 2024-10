Indeks Hang Seng spadł we wtorek aż o 9,4 proc.

Chińskie giełdy odnotowały gwałtowny wzrost po tygodniowej przerwie i na otwarciu wspięły się do najwyższych poziomów od ponad dwóch lat, ale straciły impet, gdy nie udało się wzbudzić zaufania do planów stymulacyjnych mających na celu naprawę słabnącej gospodarki. Indeks Hang Seng w Hongkongu, który w tym roku wyrósł na najlepiej radzący sobie główny rynek, zamknął się o 9,4 proc. niżej, co stanowi największy spadek od 2008 roku. Po niestabilnym dniu notowań indeks Shanghai Composite Index w Chinach kontynentalnych zamknął się na plusie o 4,6 proc., podczas gdy blue chip CSI 300 wzrósł o 5,9 proc. – dużo, ale mniej niż odpowiednio 10,1 proc. i 10,8 proc. na początku sesji, kiedy obroty osiągnęły rekordową kwotę 3,45 biliona juanów (489 miliardów dolarów). Największymi zwycięzcami sesji byli producenci sprzętu technologicznego, brokerzy, firmy z branży opieki zdrowotnej i firmy budowlane – wszyscy prawdopodobnie otrzymają wsparcie, gdy rząd stara się pobudzić gospodarkę, która z trudem odrodziła się w obliczu utraty zaufania w wyniku przedłużającego się kryzysu rynku nieruchomości.