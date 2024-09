TSUE ukarał gigantów technologicznych. Google i Apple muszą zapłacić miliardy

Od 15 stycznia 2015 r. osoby zarządzające ponoszą odpowiedzialność za dopuszczenie do naruszenia reguł konkurencji przez zarządzanego przez nich przedsiębiorcę. Celem wprowadzenia nowych przepisów umożliwiających nałożenie na menedżerów kary pieniężnej w wysokości do 2 mln zł było przede wszystkim „zmobilizowanie” ich do pilnowania, aby zarządzani przez nich przedsiębiorcy nie zawierali niedozwolonych porozumień.