„Inflacja jest w trakcie procesu stabilizacji, a aktywność gospodarcza jest słaba” - mówi komunikat Riksbanku. Szwedzki bank centralny zapowiedział w nim również, że „jeśli perspektywy dla inflacji pozostaną bez zmian", to może do końca roku obciąć stopy jeszcze dwa lub trzy razy, czyli luzować politykę pieniężną szybciej, niż prognozował w czerwcu.

Szwedzka gospodarka: słaby wzrost PKB, konsumpcja w zapaści, bezrobocie rośnie

Na cięcia stóp pozwala hamowanie inflacji konsumenckiej. W lipcu wyniosła ona 2,6 proc., czyli pozostała na czerwcowym poziomie, najniższym od września 2021 r. Inflacja w Szwecji osiągnęła szczyt w grudniu 2022 r. na poziomie 12,3 proc.

- Sytuacja szwedzkich bankierów centralnych jest bardziej jednoznaczna niż większości władz monetarnych na świecie. Zdecydowanie nie jest to przy tym położenie godne pozazdroszczenia. Gospodarka od wielu kwartałów balansuje na krawędzi recesji, PKB w całym roku wzrośnie o około 0,5 proc. r/r. Konsumpcja jest w zapaści, a pogłębia ją słabość rynku pracy obrazowana przez wzrost stopy bezrobocia do 9 proc. Przy inflacji pozostającej pod kontrolą konieczne jest szybkie i zdecydowane wsparcie koniunktury. Luzowaniu i złagodzeniu tonu nie stoi na przeszkodzie słabość korony szwedzkiej, która w przeszłości miała znaczny wpływ na decyzje bankierów centralnych – wskazuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Jak mocno Riksbank może jeszcze obciąć stopy procentowe?

- Patrząc w przyszłość, będzie niewiele znaczących danych gospodarczych przed kolejnym posiedzeniem Riksbanku w przyszłym miesiącu. Myślimy więc, że kolejne cięcie stóp jest już przesądzone, biorąc pod uwagę projekcje przedstawione przez decydentów. Spodziewamy się cięcia stóp na każdym posiedzeniu Riksbanku do końca tego roku, gdyż dane sondażowe sugerują dalsze hamowanie inflacji bazowej oraz usługowej. Sądzimy, że decydenci będą chcieli luzować politykę pieniężną, by wspomóc słabnącą gospodarkę - twierdzi Adrian Prettejohn, ekonomista z firmy Capital Economics.

Prognozy zebrane przez agencję Bloomberga dla głównej stopy procentowej Riksbanku na koniec czwartego kwartału 2024 r. wahają się od 2,75 proc. do 3,25 proc., a na koniec pierwszego kwartału 2025 r. od 2,5 proc. do 3 proc. O ile we wtorek rano za 1 dolara płacono 10,28 koron szwedzkich, to projekcje strategów na koniec roku są w przedziale od 9,90 koron do 11,29 koron.