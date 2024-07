Dane o PKB przerwały przecenę?

Czwartkowa sesja w USA zaczęła się od nieznacznych zmian. S&P 500 i Nasdaq Composite balansowały między nieznacznymi zwyżkami i spadkami. Dzień wcześniej na Wall Street doszło do największej przeceny od 2022 r. Inwestorzy byli w środę rozczarowani wynikami Tesli oraz koncernu Alphabet, a na ich nastroje źle wpływała też niepewność polityczna. S&P 500 spadł wówczas o 2,3 proc., a Nasdaq Composite zniżkował o 3,6 proc. Przecena w USA przerodziła się w falę spadków na giełdach Azji i Europy. Japoński indeks Nikkei 225 spadł w ciągu czwartkowej sesji aż o 3,3 proc. Francuski CAC 40 tracił natomiast po południu około 2 proc., a włoski FTSE MIB spadał o 2,6 proc.

Lepiej od oczekiwań

Wpływ na emocje inwestorów miały najnowsze dane z gospodarki amerykańskiej. Po ich publikacji kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy zaczęły rosnąć. PKB USA zwiększył się w II kwartale o 2,8 proc., podczas gdy średnio prognozowano jego wzrost o 2 proc. (To dane annualizowane, czyli liczone kwartał do kwartału w tempie rocznym). Tempo zwyżki PKB wyraźnie więc przyspieszyło, po tym jak w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło 1,4 proc. Ze wstępnych danych za II kwartał wynika, że konsumpcja prywatna wzrosła wówczas o 2,3 proc., czyli bardziej, niż oczekiwano. Inflacja PCE wyniosła w ciągu kwartału 2,9 proc., a spodziewano się, że sięgnie 2,7 proc.

Lekko pozytywne zaskoczenie napłynęło z rynku pracy. Liczba składanych po raz pierwszy zasiłków dla bezrobotnych spadła w zeszłym tygodniu w USA do 235 tys. z 245 tys., a oczekiwano jej spadku do 239 tys. Tymczasem zamówienia na dobra trwałego użytku spadły w czerwcu aż o 6,6 proc., podczas gdy spodziewano się ich wzrostu o 0,3 proc. (Jednak po wyłączeniu środków transportu ze statystyk zamówienia wzrosły o 0,5 proc., podczas gdy prognozowano ich zwyżkę o 0,2 proc.). To dało inwestorom nadzieję, że Fed, mimo dobrych danych o PKB, może niedługo zacząć obniżać stopy procentowe.

Choć wcześniej pojawiły się spekulacje, że amerykańska Rezerwa Federalna może obciąć stopy już 31 lipca, to po publikacji danych o PKB i zamówieniach barometr CME Fed Watch wskazywał, że prawdopodobieństwo takiego ruchu wynosi tylko 6,7 proc. Wrześniowe cięcie stóp było natomiast wyceniane na 100 proc.