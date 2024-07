Czas pracy na świecie będzie podlegał kolejnym zakrzywieniom

W czasie gdy w wielu krajach prowadzi się eksperymenty z czterodniowym tygodniem pracy, Grecja pozwoliła na to, by pracownicy niektórych spółek pracowali przez sześć dni w tygodniu. Robi to, choć Grecy są już i tak o wiele bardziej zapracowanym narodem niż Niemcy.