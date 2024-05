Inwestorzy pokrywający przynoszące straty krótkie pozycje zostali zmuszeni do kupna akcji na rynku przez co przyczynili się też do wzrostu notowań Novavaksu.

Akcje Novavaksu, partnera polskiego Mabionu, są wśród najchętniej pożyczanych walorów przez grających na krótko.



- Wielu grających na krótko teraz może dalej trzymać akcje Novavaksu oczekując na lepsze warunki wyjścia w ciągu następnych dni – przewiduje Ihor Dusaniwsky, dyrektor zarządzający w S 3 Partners.

Umowa z Sanofi przewiduje, że Novavax dostanie z góry 500 milionów dolarów a później kolejne do 700 milionów jeśli uda się osiągnąć określone kamienie milowe ( rozwojowe, regulacyjne i związane z uruchomieniem produkcji).

Oczekiwany zastrzyk gotówki skłonił Erica Josepha, analityka JP Morgana do podniesienia ratingu dla akcji Novavaksu z niedoważaj do neutralnego.

Jaki jest potencjał akcji Novavaksu?

Jednak analitycy z Wall Street są podzieleni w ocenie perspektyw Novavaksu. Trzy rekomendacje zalecają inwestorom kupowanie akcji tej spółki, tyle samo ekspertów uważa, że warto je trzymać, nikt zaś nie rekomenduje sprzedaży akcji.