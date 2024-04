UE nie wykorzystuje w pełni potencjału integracji

Niektóre z niekonwencjonalnych działań antykryzysowych rządów z ostatnich lat wejdą na stałe do repertuaru polityki makroekonomicznej. Dotyczy to np. programów skracania czasu pracy, aby zapobiec zwolnieniom pracowników. Niektóre z rozwiązań łagodzących skutki wzrostu cen energii też były rozsądne. Jeśli jednak chodzi o bezpośrednią kontrolę cen, to pogląd MFW się nie zmienił: to jest nieefektywne rozwiązanie. Kontrola cen energii ma na przykład tę wadę, że ogranicza reakcję popytu, która jest potrzebna by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości. Bodźcem do redukcji popytu na energię jest właśnie wzrost cen w krótkim terminie. W skrajnych przypadkach kontrola cen wymusza racjonowanie towaru, którego dotyczy. Widzieliśmy to w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (mowa o Węgrzech – red.).

Powiedział pan, że w przyszłym roku to inwestycje będą napędzały wzrost gospodarki Europy. Zarówno w trakcie pandemii Covid-19, jak i później, w czasie kryzysu energetycznego, pojawiały się optymistyczne głosy, że te wstrząsy pozwolą unowocześnić europejską gospodarkę, że wymuszą przyspieszenie cyfryzacji i transformacji energetycznej. Czy tak się dzieje?

Tak i nie. Faktem jest, że przyspieszyła transformacja energetyczna. Firmy i gospodarstwa domowe zmniejszyły zużycie energii. Przykładowo, w 2023 r. ceny gazu wróciły do poziomu sprzed kryzysu, ale popyt na gaz pozostał o 20 proc. niższy. To jest częściowo efekt inwestycji w nowe, bardziej wydajne energetycznie technologie. Bezpieczeństwo energetyczne Europy, jej odporność na kolejne wstrząsy, dzięki temu wzrosła. Z drugiej strony, jeśli chodzi o PKB, to w Europie jest on wciąż niższy niż byłby, gdyby nie kryzysy z ostatnich lat. Trudno więc obronić tezę, że był to impuls rozwojowy. PKB per capita w Europie jest o 1/3 niższy niż w najbardziej rozwiniętych krajach, np. w USA, i ten dystans się ostatnio zwiększa, a nie zmniejsza. Ta luka jest częściowo skutkiem mniejszych zasobów kapitału, częściowo krótszego czasu pracy, ale przede wszystkim jest odzwierciedleniem niższej produktywności europejskiej gospodarki.

W najnowszym raporcie dotyczącym perspektyw europejskiej gospodarki, MFW wskazuje, że Europa musi pilnie przeprowadzić szereg reform przyspieszających wzrost produktywności. Jakie są państwa propozycje?

Aby zwiększyć produktywność i domknąć lukę w stosunku do USA, Unia Europejska musi się skoncentrować na dalszym wzmacnianiu jednolitego rynku. W latach 90., gdy ten rynek był budowany, wzrost PKB w Europie wyraźnie przyspieszył. Ta inwestycja przyniosła solidną dywidendę. Ale jej potencjał nie został w pełni wykorzystany. Utrzymująca się fragmentacja rynku europejskiego prowadzi do nieefektywnej alokacji kapitału. . Dotyczy to na przykład rynku kapitałowego. Firma w Włoch wciąż nie ma dostępu do finansowania na takich samych warunkach jak taka sama firma z Niemiec. Kredytodawcy muszą z kolei znać 27 różnych reżimów upadłościowych. Bariery widać też na rynku pracy. Przesunięcie pracowników pomiędzy krajami w UE jest ośmiokrotnie droższe niż przesunięcie pomiędzy stanami w USA. Z naszych szacunków wynika, że zmniejszenie tego rodzaju wewnętrznych barier o 10 proc. podwyższyłoby poziom PKB w UE aż o 7 proc.

W Brukseli widać zrozumienie tego problemu. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział ostatnio, że priorytetem dla UE powinno być wzmocnienie jednolitego rynku i dokończenie budowy unii rynków kapitałowych.