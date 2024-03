Koniec ujemnych stóp w Japonii jest coraz bliższy

Nikkei 225, indeks giełdy tokijskiej, który w zeszłym tygodniu po raz pierwszy w historii przebił poziom 40 tys. pkt, spadł w poniedziałek o 2,2 proc. Powodem tej wyprzedaży było m.in. umocnienie jena, czyli czynnik zwykle uderzający w wyniki japońskich eksporterów. W poniedziałek za dolara płacono tylko 146,5 jena, czyli najmniej od końcówki stycznia. Jen zyskiwał, a rentowność japońskich obligacji dziesięcioletnich wzrosła do 0,76 proc., bo coraz więcej inwestorów spodziewa się, że Bank Japonii wkrótce podniesie główną stopę procentową, wynoszącą od 2016 r. minus 0,1 proc. Rynek oczekuje, że może to się stać albo już w przyszły wtorek albo najpóźniej na kwietniowym posiedzeniu banku centralnego. Byłaby to pierwsza podwyżka stóp w Japonii od 2007 r.