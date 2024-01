Niemiecka inflacja spowolni w styczniu. Kiedy obniżka stóp EBC?

Inflacja w Niemczech spadnie do 2,9 proc. w styczniu z 3,7 proc. w grudniu, do najniższego poziomu od czerwca 2021. Bazowy CPI spadnie w styczniu do 3,4 proc. z 3,5 proc. w grudniu, najniższego poziomu w czerwcu 2022.