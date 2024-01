Solidny rok Goldmana

Zysk netto Goldmana Sachsa wzrósł w czwartym kwartale aż o 51 proc. rok do roku, do 2,01 mld USD. Jego zysk na akcję wyniósł 5,48 USD, podczas gdy średnio prognozowano, że wyniesie 3,51 USD. (Nie było jednak jasnym, na ile jego wysokość da się porównać z prognozami.) Przychód wzrósł natomiast o 7 proc., do 11,32 mld USD, a średnio oczekiwano, że wyniesie on 10,8 mld USD. Pozytywnym zaskoczeniem był również wzrost przychodów z zarządzania aktywami i majątkiem o 23 proc., do 4,39 mld USD. Średnio oczekiwano, że przychód ten wyniesie tylko 550 mln USD.