The Telegraph: Taylor Swift mocno ożywiła rynek winyli

Sprzedaż płyt winylowych rośnie na rynku brytyjskim już od 2007 r., ale rok 2023 był pod tym względem wyjątkowy.

Z danych British Phonographic Industry wynika, że tylko w tygodniu przedświątecznym sprzedano ponad 250 tys. winyli i były to najlepsze tygodniowe dane od co najmniej 2000 r. Najlepiej sprzedającym się albumem był „1989” Taylor Swift. Popularne były też winyle Eda Sheerana, Lany Del Rey, Lewisa Capaldiego i The Rolling Stones. Zaskakująco dobra była też sprzedaż muzyki na CD.