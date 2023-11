Załoga OpenAI postawiła się zarządowi w obronie Altmana

Wzmocnienie Microsoftu

OpenAI to firma, która stworzyła opartego na sztucznej inteligencji chatbota ChatGPT, którego premiera rok temu zapoczątkowała giełdowy boom na spółki zaangażowane w prace nad sztuczną inteligencją. Ten boom przyczynił się do tego, że indeks Nasdaq Composite zyskał od początku roku blisko 37 proc. Altman kierował OpenAI od 2019 r. Został pozbawiony w piątek stanowiska prezesa. Zarząd tłumaczył jego zwolnienie tym, że „nie był on szczery w komunikacji” z nim. (W proteście przeciwko zwolnieniu Altmana zrezygnował ze stanowiska członek zarządu Sam Brockman.) Nowym prezesem został Emmett Shear, były prezes Twitcha, platformy do transmisji gier komputerowych. Altman znalazł natomiast zatrudnienie w Microsofcie, gdzie pokieruje działem badań nad sztuczną inteligencją.

Bunt niemal wszystkich pracowników OpenAI przeciwko zarządowi i nowemu prezesowi może oznaczać, że przejdą oni do Microsoftu, bardzo wzmacniając jego prace nad sztuczną inteligencją. W takim scenariuszu firma OpenAI będzie musiała odbudowywać swoją pozycję w branży praktycznie od zera – o ile przetrwa.

Satya Nadella, prezes Microsoftu, stwierdził w wywiadzie dla CNBC, że sposób zarządzania OpenAI powinien się zmienić niezależnie od tego, co się stanie z Altmanem. Zapewnił również, że jego koncern pozostanie zaangażowany w partnerstwo z OpenAI (rozpoczęte za rządów Altmana). Wyłączną sprawą pracowników OpenAI jest natomiast to, czy zostaną oni w swojej spółce, czy przejdą do Microsoftu. – Jestem otwarty na obie opcje – powiedział Nadella.

Próby pojednania

Agencja Bloomberga donosiła we wtorek, że Anna Makanju, wiceprzewodnicząca ds. globalnych w OpenAI, wysłała wiadomość do pracowników, w której przekonywała, że spółka jest „w kontakcie” z Altmanem i „prowadzi intensywne dyskusje”. Rezultaty tych dyskusji nie zostały ujawnione. „Te intensywne dyskusje mogą się przeciągać, a wiem, że bycie cierpliwym bywa niemożliwością. (...) Miejcie świadomość, że mamy plan i pracujemy nad jego realizacją” – napisała Makanju.

Według doniesień Bloomberga o powrót Altmana do kierowania OpenAI mocno zabiega grupa inwestorów, na której czele stoi spółka Thrive Capital. Inwestorzy próbowali już w weekend namówić zarząd do przywrócenia Altmana na stanowisko.