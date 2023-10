Przychód Alphabet wzrósł w trzecim kwartale o 11 proc. r./r. i sięgnął 76,69 mld USD, podczas gdy średnio prognozowano, że wyniesie 75,97 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 1,55 USD, wobec spodziewanych 1,45 USD. Koncern mógł pochwalić się również wzrostem przychodów z reklam - z 54,48 mld USD w trzecim kwartale 2022 r. do 59,65 mld USD w takim samym okresie 2023 r. Reklamy w serwisie YouTube przyniosły mu 7,95 mld USD, podczas gdy oczekiwano, że przychód z nich wyniesie 7,81 mld USD. Te wyniki ogólnie prezentowały się więc dobrze. Inwestorom nie spodobało się jednak to, że przychód osiągnięty przez Google Cloud był niższy od prognoz. Wyniósł on 8,41 mld USD, a spodziewano się, że sięgnie 8,64 mld USD. Tymczasem ów dział koncernu, odpowiedzialny za usługi w chmurze informatycznej, był dla niego kluczowym obszarem inwestycji. Alphabet próbuje skuteczniej konkurować z usługami w chmurze oferowanymi przez Amazon i Microsoft. Rozczarowujące wyniki Google Cloud sprowokowały więc przecenę akcji Alphabet.

Tymczasem Microsoft doświadczył w trzecim kwartale wzrostu przychodu o 13 proc., do 56,52 mld USD. Średnio oczekiwano, że ten wynik wyniesie 54,5 mld USD. Zysk na akcję sięgnął 2,99 USD, wobec oczekiwanych 2,65 USD. Microsoft Intelligent Cloud, czyli dział koncernu odpowiedzialny za usługi w chmurze wypracował 24,26 mld USD przychodu, podczas gdy średnio prognozowano, że wypracuje 23,49 mld USD. Microsoft niedawno zakończył warte 68,7 mld USD przejęcie producenta gier Activision Blizzard, co będzie jednak miało wpływ dopiero na wyniki za czwarty kwartał roku kalendarzowego (drugi kwartał roku obrachunkowego). Amy Hood, dyrektor finansowa Microsoftu, przedstawiła prognozę mówiącą, że przychód jej spółki będzie w ostatnich trzech miesiącach roku w przedziale od 60,4 mld do 61,4 mld USD.