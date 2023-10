Tesla kolejny raz rozczarowuje wynikami

Wyniki kwartalne Tesli zostały negatywnie przyjęte przez inwestorów. Krótko po otwarciu czwartkowej sesji jej akcje traciły nawet prawie 7 proc. W III kwartale 2023 r. zysk netto producenta samochodów elektrycznych skurczył się rok do roku o ponad jedną trzecią, do 2,3 mld USD, co dało 66 centów na akcję. To wynik znacznie poniżej prognoz analityków, którzy spodziewali się 77 centów.

Niższy zysk wynikał ze spadku rentowności operacyjnej i wzrostu kosztów. W III kwartale marża operacyjna obniżyła się do 7,6 proc., z 17,2 proc. w III kwartale 2022 r. i jest na najniższym poziomie od dziesięciu kwartałów.