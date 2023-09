Czy stopy Rezerwy Federalnej dojdą do 7 proc.?

Według Christophera Wonga, specjalisty ds. strategii walutowej z siedzibą w Singapurze w Oversea-Chinese Banking Corp, dolar amerykański kontynuował wzrost we wtorek, podążając za rentownością 10-letnich obligacji skarbowych – do czego w pewnym stopniu przyczyniło się jastrzębie stanowisko Fedspeak i ostrzeżenie Dimona.

Jeśli podstawowa stopa procentowa wzrośnie do 7 proc., będzie to miało poważne konsekwencje dla amerykańskich przedsiębiorstw i konsumentów. Już teraz ekonomiści oceniają prawdopodobieństwo recesji w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy na 55 proc. – a to wynik bardziej optymistyczny niż przewidywania Bloomberg Economics dotyczące załamania jeszcze w tym roku.

Stopa na poziomie 7 proc. osłabiłaby niedawny optymizm urzędników Fed co do możliwości zaprojektowania miękkiego lądowania w gospodarce przy wciąż bardzo niskiej stopie bezrobocia wynoszącej 3,8 proc. i oznakach łagodzenia cen.

– Przejście od zera do 2 proc. prawie nie oznaczało wzrostu. Przejście od zera do 5 proc. zaskoczyło niektórych ludzi, ale nikt nie wyjąłby 5 proc. ze sfery możliwości – powiedział Dimon. – Nie jestem pewien, czy świat jest przygotowany na 7 proc.

Fed pozostawił docelowy zakres swojej stopy referencyjnej na niezmienionym poziomie, co było powszechnie oczekiwanym posunięciem na początku tego miesiąca, chociaż nowe projekcje kwartalne wykazały, że 12 z 19 urzędników opowiedziało się za kolejną podwyżką w tym roku. Jeden z decydentów zasugerował, żeby stopy procentowe osiągnęły najwyższy poziom powyżej 6 proc..

Jerome Powell powiedział, że przyszłe decyzje dotyczące stóp procentowych będą podejmowane na podstawie napływających danych.