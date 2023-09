Zespół analityczny oczekuje kolejnych obniżek stóp procentowych w nadchodzących miesiącach, ale banki centralne będą to opóźniać. W trzecim kwartale banki Chile, Brazylii, Polski i Peru zaczęły obniżać swoje referencyjne stopy procentowe, Chiny i Węgry również łagodzą politykę, dostosowując niektóre swoje instrumenty polityki pieniężnej. – Oczekujemy, że większość głównych banków centralnych z rynków wschodzących, które jeszcze nie obniżyły stóp procentowych, zacznie to robić w 2024. Jednak biorąc pod uwagę niepewną trajektorię inflacji i tempo normalizacji stóp procentowych przez główne banki centralne na całym świecie spodziewamy się, że banki centralne z rynków wschodzących dokonają cięć stopniowo – podsumowali analitycy.

Strefa euro blisko recesji

Strefa euro wkracza w przedłużony okres niskiego wzrostu gospodarczego oraz wysokich stóp procentowych. Spowolnienie na rynku pracy może doprowadzić do recesji w strefie euro.

– Nasze prognozy wzrostu PKB dla gospodarki strefy euro pozostają niezmienione na poziomie 0,6 proc. w 2023 roku i 0,9 proc. w przyszłym roku. To, co się zmieniło, to fakt, że teraz spodziewamy się większego spadku PKB w Niemczech oraz większego wzrostu w Hiszpanii – podkreślił Sylvain Broyer, główny ekonomista S&P Global Ratings na region EMEA.

W odniesieniu do inflacji, zespół analityczny S&P Global Ratings obniżył prognozy do 5,6 proc. w tym roku i pozostaje przy 2,7 proc. w 2024 roku. Odporność rynku pracy będzie decydująca w 2024 roku. Przy inflacji, która ma nadal spadać, przyspieszające płace podniosą realne dochody do dyspozycji w przyszłym roku, łagodząc ograniczenia dochodowe gospodarstw domowych i wspierając konsumpcję.

Słaba dynamika eksportu strefy euro obserwowana w ostatnich kwartałach nie wpływa jeszcze na straty w handlu światowym. Niemniej jednak nadwyżka handlowa pozostaje niższa niż wcześniej ze względu na wyższe ceny energii.

Analitycy S&P Global Ratings nie spodziewają się, by Europejski Bank Centralny zaczął obniżać stopy procentowe przed drugą połową 2024 roku. Co więcej, uważają, że bank centralny może chcieć przyspieszyć ścieżkę zacieśniania ilościowego.