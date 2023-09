Asahi Shimbun: Spowiedź twórcy emotikonów

– To, że emotikony stały się hitem także poza Japonią, przeszło nasze wszelkie oczekiwania, gdyż zostały one zaprojektowane do użytku przez Japończyków – stwierdził Shigetaka Kurita, dyrektor wykonawczy w spółce Dwango Co., będący twórcą emotikonów.

Na pomysł z emotikonami wpadł on w 1999 r. Wówczas japońska firma telekomunikacyjna Docomo wprowadzała i-mode, czyli połączenia internetowe dla telefonów komórkowych. Kurita brał wówczas udział w pracach nad systemem umożliwiającym wysyłanie e-maili z telefonów. Design tego systemu wydawał mu się zbyt surowy, więc poszerzył go o „miłą” funkcję, czyli o wysyłanie symboli mających odzwierciedlać emocje. Zauważył on, że wcześniej popularność wśród młodych ludzi zdobyły pagery pozwalające na wysyłanie symbolu serca. Gdy Docomo wprowadziła na rynek nowy pager bez tego symbolu, nie sprzedawał się on dobrze. Kurita uznał więc, że należy umożliwić ludziom wysyłanie większej liczby symboli w wiadomościach. Uznał również, że stworzone przez niego emotikony pozwolą uniknąć nieporozumień w korespondencji. Będą one bowiem odzwierciedlały emocje wysyłających je ludzi. Pomysł okazał się hitem. HK