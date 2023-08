Według agencji Bloomberga, Arm chce zebrać w ramach tej oferty od 8 mld USD do 10 mld USD. Byłoby to trzecia pod względem wielkości oferta firmy technologicznej w historii (drugie miejsce należy do Facebooka, który zebrał z rynku 16 mld USD, a pierwsze do chińskiego koncernu Alibaba Group, który uzyskał w ramach oferty aż 25 mld USD.) To może być również największe na świecie IPO w tym roku. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że spółka Arm zostałaby wyceniona w ramach oferty na 60 mld - 70 mld USD.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Nvidia kupuje Arm Brytyjski projektant mikroprocesorów Arm Holdings będzie sprzedany przez japoński SoftBank amerykańskiemu koncernowi Nvidia za 40 mld USD. – To doprowadzi do powstania wiodącej spółki komputerowej w erze sztucznej inteligencji – stwierdził Jensen Huang, prezes Nvidii.

Arm Holdings to brytyjska spółka, która zajmuje się projektowaniem mikroprocesorów. Chipy o stworzonej przez nią architekturze znajdują się m.in. w 99 proc. smartfonów dostępnych na rynku. W roku obrachunkowym zakończonym w marcu 2023 r. miała ona 2,68 mld USD przychodu oraz 524 mln USD zysku netto.

Arm została w 2016 r. kupiona przez SoftBank za 32 mld USD. Ten japoński bank chciał później sprzedać Arm koncernowi Nvidia, ale transakcja natrafiła m.in. na silny opór regulatorów i została odwołana w 2022 r. Gdy owa sprzedaż nie wyszła, SoftBank zaczął rozważać różne opcje większego "usamodzielnienia" Arm, w tym ofertę publiczną. Niedawno kupił blisko 25 proc. akcji Arm od Vision Fund, czyli swojego własnego funduszu technologicznego.