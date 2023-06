Do 15 proc., czyli mniej niż oczekiwali ekonomiści, podniósł tygodniową stopę repo bank centralny Turcji. To nadal oznacza gwałtowne zaostrzenie polityki nad Bosforem, bo dotąd kluczowa stopa procentowa sięgała tam 8,5 proc., nawet mimo pięciokrotnie wyższej inflacji. Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się przeciętnie, że w ramach normalizacji polityki po zwycięskich dla Recepa Tayyipa Erdogana stopa repo pójdzie w górę do 20 proc.

Skromna podwyżka stóp banku Turcji

W reakcji na decyzję banku lira notuje umiarkowaną przecenę – traci do dolara około pół proc. Jednocześnie tureckie władze monetarne zapowiedziały stopniowe upraszczanie i udoskonalanie istniejących regulacji mikro- i makroostrożnościowych. Bank w Ankarze zamierza też nadal wspierać strategiczne inwestycje, które poprawią saldo rachunku bieżącego, przyczyniając się w długim okresie do obniżenia inflacji.

„Zaostrzanie polityki pieniężnej będzie kontynuowane stopniowo w miarę potrzeb i w odpowiednim czasie, aż do osiągnięcia znaczącej poprawy perspektyw inflacji” – zapowiada Centralny Bank Republiki Turcji.

- Decyzja pokazuje, że nie postawiono na radykalną terapię szokową, ale bardziej stopniowe zacieśnianie polityki. Może to utrudniać odzyskanie utraconej wiarygodności. Kluczowym pytaniem pozostaje to, na jak długo prezydentowi Turcji starczy zapału, by kroczyć trudną ścieżką bolesnych i niepopularnych reform – komentuje Bartosz Sawicki, analityk serwisu Cinkciarz.pl.