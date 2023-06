Komisja Europejska pozwała Google’a za naruszenie praw uczciwej konkurencji. Związane jest to z dominującą pozycją spółki na rynku reklamy internetowej.

Jest to już czwarty w ostatnich latach pozew dotyczący naruszeń wspomnianych przepisów. Wcześniejsze sprawy dotyczyły m.in. zbyt dużej dominacji na rynku narzędzi do obsługi reklamy internetowej. – Google jest obecne niemal na każdym poziomie wirtualnego łańcucha dostaw, jeśli chodzi o reklamę internetową. Uważamy, że spółka mogła wykorzystać dominującą pozycję, aby promować inne własne rozwiązania – stwierdziła Margarethe Vestager, europejska komisarz do spraw konkurencji. gsu