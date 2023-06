Erkan pracowała w latach 2005–2014 w Goldman Sachs, gdzie była m.in. dyrektorką zarządzającą i szefową działu analiz i strategii dla grup instytucji finansowych. Później pracowała przez siedem lat w First Republic Banku. Od czerwca do grudnia 2021 r. była współprezeską tej instytucji. Nieco ponad rok po jej odejściu z tego stanowiska First Republic Bank zbankrutował. Mimo to Erkan jest ceniona na Wall Street. Zasiada też w radzie doradczej działu inżynierii finansowej Uniwersytetu Princeton.