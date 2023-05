Wtorkowe sesje na giełdach europejskich przebiegały pod znakiem oddawania wcześniejszych zysków, po tym jak w maju indeks koniunktury w przemyśle strefy euro znalazł się najniżej od czerwca 2020 r. Przed zamknięciem francuski CAC40 zniżkował o ponad 1 proc., około pół proc. traciły niemiecki DAX, hiszpański IBEX35 i włoski FTSE MIB, a w okolicach kreski utrzymywały się brytyjski FTSE100 oraz krajowy WIG20.

Choć ekonomiści spodziewali się lekkiego odbicia, to indeks PMI dla sektora wytwórczego strefy euro spadł do 44,6 punktu, znacząco poniżej rozgraniczającej ożywienie od spowolnienia wartości 50 punktów. Wskaźnik dla strefy euro w dół ciągnęły bardzo słabe dane dla przemysłu niemieckiego, skąd dekoniunktura wydaje się rozprzestrzeniać na cały region.

Odczyty PMI: Niemiecki przemysł coraz bardziej ciąży strefie euro

Na silniejsze ożywienie w przemyśle niemieckim nie pozwala brak pozytywnych bodźców z będących ich ważnym partnerem handlowym Chin. Słaby odczyt PMI nie mógł zaskakiwać w świetle opublikowanych dzień wcześniej wyników ankiety organizacji przedsiębiorców DIHK, z której wynikało, że po dwóch kwartałach stagnacji ożywienie jest wyjątkowo niemrawe.

„Firmy wykazały niezwykłą odporność na utrzymujące się wysokie ceny energii, rosnące stopy procentowe i wojnę na Ukrainie. Jednak perspektywy na następne 12 miesięcy pozostają niejednoznaczne, zwłaszcza że napływ zamówień wyraźnie słabnie – komentował dyrektor generalny DIHK Ilja Nothnagel.

Jednocześnie spadać zaczęły ceny produktów opuszczających fabryki, a to oznacza, że przemysł nie tylko przestał być źródłem presji na wzrost cen, ale wręcz wysyła impulsy deflacyjne. Z drugiej strony wyraźna poprawa koniunktury w usługach sprawiła, że zbiorczy wskaźnik PMI dla Niemiec wskazał, że ożywienie w gospodarce znad Łaby się utrzymuje.

W całej strefie euro przemysł spowalnia najmocniej od czerwca 2020 r., kiedy to gospodarki wychodziły z najostrzejszych ograniczeń wprowadzonych po wybuchu pandemii Covid-19. To zagraża trwałości ożywienia w gospodarkach, napędzanego już i tak wyłącznie przez odpowiadające za ich większą część usługi. Wskaźnik PMI dla tego sektora w strefie euro wprawdzie nieco spadł do 55,9 punktu, jednak wypadł minimalnie lepiej od oczekiwań.

USA: Mieszane dane PMI za maj 2023 r.

Choć obraz sytuacji w usługach diametralnie różni się od tego w przemyśle, to i tak nie jest jednoznacznie pozytywny – niedobór pracowników przekłada się na wzrost kosztów, w sytuacji gdy silny popyt ułatwia przedsiębiorcom podnoszenie cen. Efektem jest wspieranie przez branżę presji inflacyjnej w całej gospodarce.

Z pozostałych głównych gospodarek rozwiniętych napływały już lepsze dane. W Japonii na plus zaskoczył zarówno odczyt koniunktury w przemyśle, jak i w usługach, podczas gdy w USA silniejszej od oczekiwań ekspansji w usługach towarzyszyło niespodziewane zejście PMI dla przemysłu poniżej granicy 50 punktów. Tym samym dane zza oceanu potwierdziły obraz z Europy, wskazujący na pogłębiającą się przepaść w zachowaniu kluczowych sektorów gospodarki.

Na te dane pozytywnie zareagować nie zdołała jednak giełda nowojorska, a to dlatego że odsuwają one nadzieje na wyraźne łagodzenie polityki przez Fed. Jak wynikało z notowań kontraktów terminowych, do końca roku można spodziewać się tylko jednej obniżki stóp – w dwa miesiące oczekiwania co do kosztu pieniądza poszły w górę o 75 punktów bazowych.