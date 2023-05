Jak się okazuje, w przypadku jednego chyba z najważniejszych indeksów akcji na świecie, S&P 500, odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie pozytywna. Gdy uwzględnimy całą historię notowań tego indeksu od 3 stycznia 1950 do 15 marca 2023 r., daje nam to aż 26 734 dni na przestrzeni ponad 73 lat, czyli przedział czasu, który jest porównywalny z długością życia typowego inwestora.