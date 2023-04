– Chcemy, by nasze fabryki należały do najnowocześniejszych w Europie i to założenie udaje nam się realizować – mówi Piotr Kopydłowski, członek zarządu Grupy Rawlplug. Firma specjalizująca się m.in. w produkcji mocowań budowlanych miniony rok zakończyła z rekordowym poziomem inwestycji.