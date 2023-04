"W drugiej połowie marca 2023 r. Credit Suisse doświadczył znaczącego odpływu depozytów gotówkowych a także nie przedłużania depozytów czasowych. Depozyty konsumenckie zmniejszyły się w pierwszym kwartale o 67 mld franków. Te odpływy, będące największe w dniach poprzedzających i następujących po ogłoszeniu fuzji, ustabilizowały się na znacznie niższych poziomach, ale do 24 kwietnia 2023 r. nie odwróciły się" - mówi komunikat Credit Suisse.

W marcu ogłoszono, że Credit Suisse zostanie przejęty przez bank UBS, w ramach transakcji zaaranżowanej przez rząd Szwajcarii oraz Szwajcarski Bank Narodowy. To przejęcie nie zostało jeszcze sfinalizowane. Raport za pierwszy kwartał 2023 r. może być jednak ostatnim raportem kwartalnym w liczącej 167 lat historii Credit Suisse.

Z raportu Credit Suisse wynika, że miał on w pierwszym kwartale zysk nadzwyczajny sięgający 12,43 mld franków. Był on związany z wymuszeniem odpisów u posiadaczy obligacji typu AT1 wyemitowanych przez Credit Suisse. Mimo to, strata przed opodatkowaniem wyniosła 1,3 mld franków.