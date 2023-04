W I kw. Tesla dostarczyła ponad 422 tys. aut, o 4 proc. więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 36 proc. więcej niż w poprzednim roku. Warto przypomnieć, że prezes Elon Musk zapowiedział, że w zasięgu ma być roczna sprzedaż opiewająca na 2 mln aut. Oznaczałoby to skok względem 2022 r. o ponad 50 proc.

Eksperci z jednej strony chwalą dobre wyniki producenta, który w trudnych warunkach gospodarczych jest w stanie zwiększać liczbę dostaw. Z drugiej strony wskazują jednak na koszty tych działań i obawy o spadającą marżę. Tesla bowiem obniżyła ceny swoich aut nawet o 20 proc., a wartość najpopularniejszego Modelu Y spadła z 66 tys. dolarów do 55 tys. dolarów. – Gdyby nie doszło do obniżki, sprzedaż spółki byłaby w o wiele gorszym stanie. Warto zauważyć, że dostawy przyspieszyły, ale nie do poziomu zapowiadanego przez Elona Muska – stwierdził Gene Munster, partner w Deepwater Asset Management.