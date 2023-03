Giełdę kocham i szanuję, i skaczę do oczu każdemu, kto określa ją mianem kasyna czy szulerni, a takich opinii wciąż nie brakuje. I to płynących nierzadko z ust przedstawicieli rządowych instytucji i agend. Nie oznacza to jednak, że przymykam oko na mankamenty, z jakimi miewamy do czynienia.