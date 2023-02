Według prognozy analityków Goldmana, indeks MSCI China może wzrosnąć do końca roku o 24 proc. „Wierzymy w to, że główny motyw na rynku akcji przejdzie od otwierania gospodarki po pandemii do ożywienia gospodarczego” – wskazują eksperci Goldman Sachs.

Reklama

Na chińskich giełdach trwa już hossa. Zaczęła się ona pod koniec stycznia, w okolicach Nowego Roku Księżycowego. MSCI China zyskał od dołka z października do szczytu z 27 stycznia prawie 60 proc. Od 27 stycznia stracił jednak 8 proc. i niewiele mu brakuje do wejścia w korektę.