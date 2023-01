Według ekspertów Oxfam, majątki miliarderów rosły w tym okresie w średnim tempie wynoszącym 2,7 mld dolarów dziennie. Na każdego dolara, o którego powiększały się łączne majątki 90 proc. najbiedniejszych mieszkańców naszej planety, przypadało 1,7 mln USD uzyskiwanych przez miliarderów.

Wzrostowi majątków najbogatszych sprzyjała polityka rządów i banków centralnych prowadzona przez pandemię, czyli wielkie fiskalne programy pomocowe oraz programy QE banków centralnych, które prowadziły do wzrostu cen wielu aktywów. Choć w 2022 r. majątki najbogatszych lekko spadły, to część najbogatszych zarabiała na rosnących cenach energii, paliw i żywności. W 2022 r. 95 koncernów z tych branż podwoiło swoje zyski. Łącznie wypracowały one 306 mld USD zysków nadzwyczajnych i przekazały akcjonariuszom 257 mld USD.

- O ile zwykli ludzie dokonują codziennych wyrzeczeń na rzeczach takich jak żywność, to super-bogaci radzą sobie lepiej niż w ich najdzikszych snach – twierdzi Gabriela Bucher, dyrektor wykonawcza Oxfam.

Organizacja proponuje więc, by mocniej opodatkować najbogatszych. Z jej wyliczeń wynika, że 5-procentowy globalny podatek nałożony na multimilionerów i na miliarderów mógłby przynieść 1,7 bln dolarów rocznie i pomóc wyciągnąć z biedy 2 mld ludzi.