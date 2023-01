Poziom 2000 pkt na horyzoncie. Czy to czas na schłodzenie nastrojów?

WIG20 dotarł w minionym tygodniu do 1955 pkt, co oznacza, że od październikowego dołka zyskał 46 proc. Nastroje wśród inwestorów są bardzo bycze, co – patrząc kontrariańsko – zwiększa ryzyko krótkoterminowej korekty.