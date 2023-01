Liczony przez firmę Europace indeks cen nieruchomości mieszkalnych w Niemczech spadł w grudniu o 0,8 proc. w porównaniu z takim samym miesiącem zeszłego roku. Był to jego pierwszy spadek dla tego miesiąca od 2009 r.

To już kolejny sygnał mówiący o pogorszeniu koniunktury na rynku nieruchomości w Niemczech. Wcześniej opublikowano odczyt indeksu DIFI oceniającego sytuację na niemieckim rynku finansowania dla nieruchomości. Wskaźnik ten spadł w czwartym kwartale o 19,2 pkt do minus 69,7 proc. To jego najniższy odczyt odkąd w 2011 r. zaczęto go liczyć.

Wpływ na pogorszenie się sytuacji na rynku nieruchomości miały podwyżki stóp procentowych, których cykl rozpoczął się w lipcu.